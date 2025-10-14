В районе Нахаль Цеэлим обнаружены тела Давида Гольдфельда и его спутницы
время публикации: 14 октября 2025 г., 18:09 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 18:37
Во вторник, 14 октября, в районе ручья Нахаль Цеэлим были обнаружены тела 65-летнего жителя Реховота Давида Гольдфельда и его спутницы 55-летней гражданки Нидерландов Велиски Пау. Они исчезли три дня назад, накануне полиция обратилась к гражданам с просьбой о помощи в поиске мужчины.
По предварительной версии, они поскользнулись и упали с большой высоты.
В поисковой операции участвовали десятки спасателей и добровольцев, а также военные.