13-й телеканал: Израиль вводит санкции в отношении Газы до возвращения тел всех погибших заложников

По информации новостной службы 13-го телеканала, Израиль решил ввести санкции в отношении ХАМАСа за невыполнение им условий соглашения, по которым он должен был вернуть тела всех похищенных израильтян.

Корреспондент телеканала Мория Асаф сообщила, что в среду, 15 октября, КПП "Рафах" не будет открыт для пересечения границы жителями Газы, а также будет сокращен объем поступающей в сектор помощи.

Эту информацию подтверждает сайт издания "Гаарец".

ХАМАС заявил, что эти меры полностью противоречат соглашения.

Вечером 13 октября в рамках первого этапа соглашения ХАМАС передал Израилю останки четырех из 28 погибших заложников. Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий соглашения. ХАМАС, в свою очередь, заявляет, что еще при подписании соглашения посредники были предупреждены, что потребуется время для поиска всех останков. "Красный Крест" поддержал ХАМАС, назвав этап возвращения тел погибших и убитых заложников "огромной проблемой". По оценке "Красного Креста", поиск тел может занять "дни или недели".

Согласно достигнутой ранее договоренности, Израиль будет передавать 15 тел убитых террористов (в основном речь идет об убитых 7-8 октября 2023 года) в обмен на тело одного заложника. Палестинские источники передают, что в больницу "Насер" в Хан-Юнисе "Красным Крестом" доставлены останки 45 жителей Газы, преданные Израилем, – по 15 за тело каждого израильтянина, за тело гражданина Непала Бипина Джоши ХАМАС ничего не требовал.