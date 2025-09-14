x
Израиль

Внимание, розыск: пропал 23-летний Шнеур Залман Хуровиц из Цфата

Полиция
Розыск
время публикации: 14 сентября 2025 г., 22:51 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 23:08
Внимание, розыск: пропал 23-летний Шнеур Залман Хуровиц из Цфата
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего молодого человека, который находится в опасности в связи со своим состоянием. Пропал 23-летний Шнеур Залман Хуровиц из Цфата, в последний раз его видели в воскресенье утром в районе улицы Залман Шазар в Цфате.

Приметы пропавшего: рост примерно 170 см, худощавое телосложение, светлые глаза, короткие черные волосы.

Он был одет в белую рубашку, черные брюки, на голове черная кипа, пейсы, носит очки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Цфата по телефону 04-6978444.

