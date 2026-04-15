Полиция ищет пострадавших от действий моэля, подозреваемого в причастности к смерти младенца

После обряда обрезания, проведенного моэлем Моше Дери, от инфекционного заражения скончался младенец. Моше Дери подозревается в причинении смерти по неосторожности. После того, как суд вопреки позиции следственных органов поместил подозреваемого под домашний арест, полиция обратилась к населению с просьбой помочь найти других пострадавших от его действий.

Это расследование полиция начала 31 марта 2026 года после получения заявления о смерти малыша, прошедшего обряд обрезания. Моше Дери был задержан.

С момента начала расследования в полицию поступили еще две жалобы на небрежность моэля.

Полиция просит всех, у кого есть информация о пострадавших в результате действий моэля Моше Дери, позвонить по телефону 050-5065976 или отправить сообщение по WhatsApp на этот номер, или подать заявление в отделение полиции Рамат-Гана-Бней-Брака.