15 апреля 2026
последняя новость: 22:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Полиция ищет пострадавших от действий моэля, подозреваемого в причастности к смерти младенца

время публикации: 15 апреля 2026 г., 21:44 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 21:44
После обряда обрезания, проведенного моэлем Моше Дери, от инфекционного заражения скончался младенец. Моше Дери подозревается в причинении смерти по неосторожности. После того, как суд вопреки позиции следственных органов поместил подозреваемого под домашний арест, полиция обратилась к населению с просьбой помочь найти других пострадавших от его действий.

Это расследование полиция начала 31 марта 2026 года после получения заявления о смерти малыша, прошедшего обряд обрезания. Моше Дери был задержан.

С момента начала расследования в полицию поступили еще две жалобы на небрежность моэля.

Полиция просит всех, у кого есть информация о пострадавших в результате действий моэля Моше Дери, позвонить по телефону 050-5065976 или отправить сообщение по WhatsApp на этот номер, или подать заявление в отделение полиции Рамат-Гана-Бней-Брака.

Ссылки по теме
Разрешено к публикации имя моэля, подозреваемого в причинении младенцу смерти по халатности