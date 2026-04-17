Самоходное артиллерийское орудие "А-Роэм" приступило к боевым действиям против "Хизбаллы"

На этой неделе Армия обороны Израиля впервые начала оперативное применение автоматического самоходного артиллерийского орудия "А-Роэм" ("Громовержец"), что знаменует собой значительный прорыв в возможностях артиллерии. Новая система сочетает автоматизацию, точность и увеличенную дальность действия на динамичном северном фронте.

Система "А-Роэм" уже подключилась к боевым действиям против "Хизбаллы" на северном фронте, усилив сухопутные войска и повысив адаптивность войск к меняющемуся полю боя.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, "Громовержец" установлен на тяжелом десятиколесном грузовике, орудие сочетает бронированную кабину и башню с пушкой сзади. Но самое главное – это развитая автоматизация системы, которая значительно снижает нагрузку на артиллерийский расчет и сокращает необходимый для ее обслуживания штат, а также позволяет "А-Роэм" передвигаться самостоятельно без необходимости в транспортере.

"А-Роэм" способна быстро передвигаться по шоссе и по пересеченной местности, и имеет полностью автоматическую систему ведения огня, существенно увеличивающую скорость стрельбы. Кроме того, по дальности стрельбы новая система значительно превышает все артиллерийские установки, находящиеся на данный момент на вооружении ЦАХАЛа.

Темп стрельбы "А-Роэм" – 6-8 снарядов в минуту, дальность до примерно 40 километров, система также отличается продвинутой способностью выпускать несколько снарядов по разным траекториям так, чтобы они поражали цель одновременно. Система "А-Роэм" позволяет быстро открыть огонь и немедленно покинуть позицию, что значительно снижает риск ответного удара. Время реакции сокращается до менее чем одной минуты, а для эксплуатации системы требуется всего три члена расчета – по сравнению с восемью в существующих орудиях.

Автоматическое самоходное артиллерийское орудие "А-Роэм" разработано компанией "Эльбит Маарахот".