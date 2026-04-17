17 апреля 2026
Опубликованы результаты Иерусалимского забега, полный марафон был отменен из-за жары

время публикации: 17 апреля 2026 г., 11:39 | последнее обновление: 17 апреля 2026 г., 11:53
В пятницу, 17 апреля, в Иерусалиме состоялся традиционный ежегодный марафон. При этом забег на полную марафонскую дистанцию 42,2 км был заранее отменен из-за погодных условий, тогда как остальные дистанции были проведены с переносом стартов на более раннее время.

Согласно опубликованным официальным результатам, в полумарафоне первое место занял Аймеру Алмия с результатом 1 час 7 минут 31 секунда. Вторым финишировал Тайицау Нецу, показавший время 1:08:42, третьим стал Йони Барталь – 1:14:07.

Всего опубликованы результаты 15273 участников.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о нескольких пострадавших. Среди них 18-летний юноша с признаками теплового удара, он в тяжелом состоянии.

