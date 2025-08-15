Палестинские СМИ сообщают об активизация боевых действий в Газе.

По данным источников в Газе, израильские ВВС нанесли удар по зданию школы Муса бин Нусайра в районе Аль-Дарадж в центре города Газа, есть погибшие. (Напомним, что здания школ часто используются террористами в качестве складов оружия).

Источники в Газе сообщают, что израильские военнослужащие действуют в районе Аль-Бараси, к югу от района Зайтун.

Также цели в городе Газа атакуются со стороны моря израильскими ВМС

Кроме того, сообщается, что ВВС атаковали цели возле мечети имама аш-Шафии в районе Зайтун города Газа. Еще один удар был нанесен по цели в Дир аль-Балах (центр сектора).

Всего, по данным минздрава Газы (структура ХАМАСа) с утра пятницы, 15 августа, в Газе погибли более 50 человек (сколько из них являлись террористами ХАМАСа или других террористических организаций, как обычно, не уточняется).

ЦАХАЛ пока официально не объявлял о начале новой фазы военной операции.

Отметим, ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в последние дни силы 7-й бригады и бригады "Нахаль" действуют в районе Зайтун на окраине города Газа, уничтожая боевиков, обезвреживая взрывные устройства и разрушая террористическую инфраструктуру.

В ходе боевых действий они уничтожили заминированное здание, в котором хранилось оружие. Террористы выпустили по силам ЦАХАЛа противотанковую ракету, пострадавших нет.

В результате специальной операции бойцы ЦАХАЛа обнаружили и ликвидировали террористов.