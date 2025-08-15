x
15 августа 2025
15 августа 2025
время публикации: 15 августа 2025 г., 11:40
Тело жителя Кирьят-Арбы обнаружено в винограднике возле поселка Алон-Швут
Пресс-служба полиции Израиля

Мужчина в возрасте около 70 лет, житель Кирьят-Арбы, был обнаружен в пятницу утром мертвым в винограднике возле главной дороги поселка Алон-Швут.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и следователи-криминалисты. По завершении проверок полиция отвергла версии о криминальном или террористическом характере инцидента.

Официальное уведомление о смерти передано семье мужчины, с получением согласия близких тело будет направлено в Институт судебной медицины для установления причин смерти и завершения всех необходимых проверок.

