15 августа 2025
Израиль

Скончался 19-летний водитель, попавший накануне в ДТП на шоссе 531

время публикации: 15 августа 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 11:19
В больнице "Меир" в Кфар-Сабе скончался 19-летний житель Тайбе, который в четверг вечером пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе 531 возле развязки Хен.

Его автомобиль врезался в бетонный защитный разделитель. Водитель получил крайне тяжелые травмы и был доставлен в больницу в критическом состоянии, но врачам не удалось спасти его жизнь.

