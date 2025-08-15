ЦАХАЛ объявил о ликвидации ключевого террориста из хамасовской "Бригады Рафах"

ЦАХАЛ сообщает, что 9 августа 2025 года в районе Хан-Юниса силы ЦАХАЛа и ШАБАКа атаковали и уничтожили Насера Мусу – ключевого террориста "Бригады Рафах", возглавлявшего отдел военного управления террористической организации ХАМАС. В сообщении указано, что Насер Муса отвечал за подготовку и обучение боевиков бригады. Он входил в ближайшее окружение Мухаммада Шабаны, командира "Бригады Рафах", уничтоженного в мае 2025 года, а также занимал различные должности в бригаде, включая должность начальника военной разведки и руководителя системы наблюдения.

Кроме того, в отчете ЦАХАЛа за последние сутки сказано, что 14 августа израильские ВВС атаковали в Хан-Юнисе строение, использовавшееся террористами для хранения ракет.

143-я дивизия "Газа" уничтожила десятки объектов военной инфраструктуры на юге сектора Газы и нескольких террористов.

36-я дивизия продолжает наступательные операции в городе Хан-Юниса.

На севере сектора действует 99-я дивизия.