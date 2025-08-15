x
Израиль

Разрешено к публикации: капитан "Коммандо" Йосеф-Хаим Ашраф найден мертвым в лесу возле Тверии

Резервисты
Психология
Социальные проблемы
время публикации: 15 августа 2025 г., 13:35 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 13:44
Разрешено к публикации: капитан "Коммандо" Йосеф-Хаим Ашраф найден мертвым в лесу возле Тверии
Yonatan Sindel/Flash90

Муниципалитет Тверии опубликовал траурное сообщение о смерти 28-летнего капитана резерва Йосефа-Хаима Ашрафа: его тело было обнаружено в лесу возле города в четверг вечером.

Предположительно, Йосеф-Хаим Ашраф, участвовавший в военных действиях в ходе последней войны, покончил с собой, взорвав осколочную гранату. Военная полиция все еще расследует обстоятельства его гибели.

Военнослужащий не обращался за помощью в отдел реабилитации министерства обороны по поводу депрессии или посттравматического синдрома.

Йосеф-Хаим Ашраф оставил после себя родителей и сестру. Его мать Фарха Ашраф является сотрудницей муниципалитета Тверии.

Похороны капитана Йосефа-Хаима Ашрафа состоятся в пятницу, 15 августа, в 15:00 на военном кладбище округа.

Согласно статистике ЦАХАЛа, после 7 октября произошел рост числа самоубийств среди военнослужащих срочной службы и резервистов по сравнению с предыдущими годами. После 7 октября и до конца 2023 года покончили с собой 7 военнослужащих, в 2024 году – 21, с начала этого года – 18.

Координаты центров психологической помощи для военнослужащих:

Центр поддержки "Эран" – первая психологическая помощь для солдат: *2201

Центр поддержки срочников и резервистов, действующий при ЦАХАЛе с участием профессиональных психологов и психиатров, работающий 24/7: *6690, добавочный номер 4

Горячая линия "Нефеш ахат": *8944

Израиль
