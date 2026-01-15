x
15 января 2026
15 января 2026
15 января 2026
15 января 2026
Израиль

"Тикающая бомба": подано обвинение против освобожденного сексуального преступника

Сексуальное насилие
Расследование
Прокуратура
время публикации: 15 января 2026 г., 11:30 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 11:34
"Тикающая бомба": подано обвинение против освобожденного сексуального преступника
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура подала в мировой суд Тель-Авива обвинительное заключение против Эльада Цабари (41), ранее осужденного сексуального преступника из Кирьят-Бялика, по делу о многочисленных нарушениях судебного ордера о надзоре и контроле.

Согласно обвинению, Цабари неоднократно нарушал условия надзора, наложенного в 2017 году после его освобождения из тюрьмы, где он отбывал срок за серию тяжких сексуальных преступлений, совершенных в 2011-2014 годах. Среди прочего, он общался с несовершеннолетней в чате TikTok, пользовался услугами проституток, получая при этом порнографические фото и видео, хранил порнографические материалы на мобильном телефоне, а также искал сексуальный контент в интернете.

Прокуратура попросила оставить Цабари под стражей до окончания судебного разбирательства, заявив, что он представляет собой "тикающую бомбу" – то есть является потенциально опасным для общества.

