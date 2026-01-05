x
05 января 2026
|
последняя новость: 19:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 января 2026
|
05 января 2026
|
последняя новость: 19:20
05 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В БАГАЦ подана петиция против операции полиции в Тарабине

Полиция
Верховный суд/БАГАЦ
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 05 января 2026 г., 19:20 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 19:20
Итамар Бен-Гвир во время визита в Тарабин
Dudu Greenspan/Flash90

Региональный совет Аль-Касум подал в Высший суд справедливости петицию, ответчиками по которой указаны министерство национальной безопасности, министр Итамар Бен-Гвир и полиция.

Податели петиции требуют от БАГАЦа обязать полицию убрать бетонные блоки, установленные вокруг бедуинской деревни Тарабин, ослабить полицейское патрулирование и агрессивные действия полиции, ограничивающие свободу передвижения в населенном пункте, а также запретить "показательные визиты" министра Бен-Гвира в населенный пункт.

В петиции утверждается, что операция в Тарабине превращена в "коллективное наказание для жителей населенного пункта", за счет которой пиарится министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 января 2026

Правительство ответило БАГАЦу: запрет на доступ СМИ в Газу должен оставаться в силе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 января 2026

В Тарабине полицейскими застрелен один из участников акта мести "таг мехир"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 января 2026

Юрсоветница правительства вновь просит от Нетаниягу объяснений, почему Бен-Гвир не уволен
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 декабря 2025

В Беэр-Шеве повреждены около 20 автомобилей. К расследованию подключился ШАБАК