В БАГАЦ подана петиция против операции полиции в Тарабине

Региональный совет Аль-Касум подал в Высший суд справедливости петицию, ответчиками по которой указаны министерство национальной безопасности, министр Итамар Бен-Гвир и полиция.

Податели петиции требуют от БАГАЦа обязать полицию убрать бетонные блоки, установленные вокруг бедуинской деревни Тарабин, ослабить полицейское патрулирование и агрессивные действия полиции, ограничивающие свободу передвижения в населенном пункте, а также запретить "показательные визиты" министра Бен-Гвира в населенный пункт.

В петиции утверждается, что операция в Тарабине превращена в "коллективное наказание для жителей населенного пункта", за счет которой пиарится министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.