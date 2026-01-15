Житель Кирьят-Малахи госпитализирован в состоянии сильного переохлаждения

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" округа Лахиш поступило сообщение о мужчине, которого обнаружили у него дома на улице Кармель в Кирьят-Малахи в состоянии помраченного сознания.

Медики, прибыв на место происшествия, немедленно начали оказывать неотложную помощь: мужчина в возрасте 56 лет лежал на полу, у него были симптомы сильного переохлаждения. В МАДА сообщили, что в последний раз мужчина выходил на контакт со своими близкими довольно давно.

Оказав неотложную помощь, пострадавшего срочно эвакуировали в больницу "Асута" в тяжелом и нестабильном состоянии.

В МАДА вновь обращаются с призывом к общественности: особенно в холодные дни ежедневно звоните своим пожилым, больным и одиноким знакомым и родственникам, чтобы удостовериться, что с ними все в порядке. Это спасает жизни.