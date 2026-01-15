x
15 января 2026
|
последняя новость: 22:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 января 2026
|
15 января 2026
|
последняя новость: 22:15
15 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Житель Кирьят-Малахи госпитализирован в состоянии сильного переохлаждения

Мада
Погода
время публикации: 15 января 2026 г., 21:26 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 21:31
Житель Кирьят-Малахи госпитализирован в состоянии сильного переохлаждения
Chaim Goldberg/Flash90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" округа Лахиш поступило сообщение о мужчине, которого обнаружили у него дома на улице Кармель в Кирьят-Малахи в состоянии помраченного сознания.

Медики, прибыв на место происшествия, немедленно начали оказывать неотложную помощь: мужчина в возрасте 56 лет лежал на полу, у него были симптомы сильного переохлаждения. В МАДА сообщили, что в последний раз мужчина выходил на контакт со своими близкими довольно давно.

Оказав неотложную помощь, пострадавшего срочно эвакуировали в больницу "Асута" в тяжелом и нестабильном состоянии.

В МАДА вновь обращаются с призывом к общественности: особенно в холодные дни ежедневно звоните своим пожилым, больным и одиноким знакомым и родственникам, чтобы удостовериться, что с ними все в порядке. Это спасает жизни.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 января 2026

В Тель-Авиве в квартире жилого дома найден мужчина с признаками переохлаждения
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 января 2026

Пожилой мужчина обнаружен в Тират-Кармеле с симптомами гипотермии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 января 2026

С признаками переохлаждения госпитализирована маленькая девочка, ее доставили из Ришон ле-Циона
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 декабря 2025

В Бейт-Шеане нашли женщину в бессознательном состоянии