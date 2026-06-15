Сатмарские хасиды устроили незаконный отель на территории школы в Цфате

Сотни сатмарских хасидов разместились на территории муниципальных школ "Томер Двора" и "Шират Двора" в Цфате в минувшие выходные, превратив школы в импровизированную гостиницу.

Как сообщает Walla, всё произошло очень организованно: к школам подъехали десятки автобусов в людьми, прибыл обслуживающий персонал и кейтеринг. Школьный комплекс не имеет необходимых разрешений и не подключен к постоянной электросети, но эту проблему организаторы решили установкой генераторов, кабели от которых были проложены прямо по земле.

Комплекс школ размещен рядом с главной дорогой, ведущей к южному выезду из города. "Гости Цфата", разместившиеся в школах, выражали недовольство движением автомобилей в субботу, выкрикивали оскорбления в адрес водителей и бросали в их сторону различные предметы. На место были вызваны полицейские патрули.

Полиция была вынуждена перекрыть движение по соседней дороге после того, как между участниками инцидента и местными жителями возникли конфликты.

В муниципалитете Цфата назвали произошедшее "серьезным инцидентом", который требует тщательной проверки, анализа обстоятельств и принятия мер для предотвращения подобных случаев в будущем.