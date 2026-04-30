30 апреля 2026
|
последняя новость: 17:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
30 апреля 2026
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Фейковый медбрат" лечил пациентов и читал врачам лекции о лечении пролежней и сложных ран

Полиция
Больницы
Расследование
Мошенничество
время публикации: 30 апреля 2026 г., 17:55 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 17:55

Сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством Тель-Авивского округа полиции задержали 46-летнего жителя Рамат-Гана по подозрении в оказании медицинских услуг без лицензии и соответствующего обучения: он действовал в нескольких медицинских центрах, выдавая себя за дипломированного медбрата.

По сообщению полиции, тайное расследование было начато несколько месяцев назад после получения жалобы из министерства здравоохранения о человеке, который использовал поддельные документы и выдавал себя за дипломированного медбрата крайне важной специализации по лечению пролежней и сложных ран.

Более того: подозреваемый читал лекции о лечении пролежней и сложных ран в нескольких крупных медицинских центрах по всей стране, при этом целевой аудиторией лекций были врачи и медсестры. Помимо этого, он открыл курсы и программы повышения квалификации в этой области и встречался с заведующими отделениями, используя свои связи с врачами и применяя их печати без их ведома.

По данным расследования, подозреваемый является владельцем клиники эстетической медицины и выездных процедур в районе Рамат-Гана. При проверке министерства здравоохранения установлено, что у подозреваемого нет лицензии на работу медбратом, а документ, который он предъявлял заведующим отделениями, является поддельным.

В среду, 29 апреля, следствие перешло в активную фазу, и следователи провели обыск в офисе подозреваемого в Рамат-Гане, были изъяты документы и различные улики, связывающие его с инкриминируемыми преступлениями. По завершении обыска подозреваемый был задержан для допроса, а затем освобожден под домашний арест на ограничительных условиях.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
