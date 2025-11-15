Израиль отклонил визит премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре, назвали его въезд нежелательным по политическим мотивам.

Согласно данным газеты Dagens Naeringsliv, отказ во въезде получен норвежской стороной в октябре.

Сам Стёре подтвердил эту информацию, заявив, что планировал встретиться с израильскими официальными лицами и попытаться определить место, которое Норвегия займет в восстановлении Газы. Осведомленный источник сообщил Ynet, что "нет причин разрешать ему приезд в Израиль после поведения Норвегии на протяжении всей войны. В конце концов, у них будет место в процессе "после войны", но не потому, что этого хочет Израиль, а потому, что американцы захотят норвежское финансирование".

По оценке норвежских политиков, реакция Израиля свидетельствует о несбалансированной реакции правительства Норвегии на войну в Газе: Стёре колебался несколько дней, прежде чем назвать бойню 7 октября, терактом, затем правительство отказалось выразить Израилю соболезнования, при этом Норвегия признала "государство Палестину", не предъявляя никаких требований к ХАМАСу. .