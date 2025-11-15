Внимание, розыск: пропала 43-летняя Шири Наси Никпард

Полиция просит помощи общественности в поисках пропавшей Шири Наси Никпард, 43 года, которую в последний раз видели в пятницу, 14 ноября, в городе Реховот. Разрешение ее семьи на публикацию этой информации получено.

Описание: худощавая, светлые волосы. Как была одета, неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам полиции 100 или 08-8608444.