Четвертое тело, переданное из Газы, принадлежит жителю Иерихона, сотрудничавшему с Израилем

Палестинское информационное агентство SAWA пишет, что четвертое тело, переданное ХАМАСом в Израиль 14 октября, принадлежит жителю Иерихона, сотрудничавшему с Израилем и занимавшемуся исследованием туннелей в секторе Газы.

Телеканал "Кан-11" передал, что эту информацию подтверждают в израильских силах безопасности. Мужчина был убит полтора года назад. Тогда ХАМАС объявил, что боевиками группировки убит солдат ЦАХАЛа, а его тело захвачено. ЦАХАЛ отрицал гибель военнослужащего, не предоставив других подробностей.

Источники в израильских службах безопасности полагают, что тело палестинского араба вместо тела заложника было передано Израилю по ошибке, поскольку на нем была форма ЦАХАЛа.