x
15 октября 2025
|
последняя новость: 21:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 октября 2025
|
15 октября 2025
|
последняя новость: 21:14
15 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Четвертое тело, переданное из Газы, принадлежит жителю Иерихона, сотрудничавшему с Израилем

Заложники
ХАМАС
ЦАХАЛ
Газа
время публикации: 15 октября 2025 г., 20:16 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 20:16
Четвертое тело, переданное из Газы, принадлежит жителю Иерихона, сотрудничавшему с Израилем
AP Photo /Abdel Kareem Hana

Палестинское информационное агентство SAWA пишет, что четвертое тело, переданное ХАМАСом в Израиль 14 октября, принадлежит жителю Иерихона, сотрудничавшему с Израилем и занимавшемуся исследованием туннелей в секторе Газы.

Телеканал "Кан-11" передал, что эту информацию подтверждают в израильских силах безопасности. Мужчина был убит полтора года назад. Тогда ХАМАС объявил, что боевиками группировки убит солдат ЦАХАЛа, а его тело захвачено. ЦАХАЛ отрицал гибель военнослужащего, не предоставив других подробностей.

Источники в израильских службах безопасности полагают, что тело палестинского араба вместо тела заложника было передано Израилю по ошибке, поскольку на нем была форма ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 октября 2025

Опубликованы имена трех заложников, тела которых были переданы ХАМАСом Израилю