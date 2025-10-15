Юрсоветница предупредила Исраэля Каца о том, что он задерживает подачу обвинения депутату Готлиб

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара направила министру обороны Исраэлю Кацу письмо, в котором высказывает подозрение, что он использует свое положение для того, чтобы помешать выдвижению обвинения против депутата Кнессета Тали Готлиб, которая как и он состоит в "Ликуде". Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

В письме говорится, что больше месяца Кац откладывает подписание специального документа об иммунитете (теудат хисайон), что задерживает продвижение дела Готлиб, и подобные действия вызывают обеспокоенность по поводу злоупотребления министром обороны своими полномочиями.

Сайт "Гаарец" отмечает, что Кац действовал подобным образом по делу об утечке секретных документов, и подписал необходимый документ только после того, как ему дали понять, что его поведение может расцениваться как вмешательство в ход уголовного расследования.

Исраэль Кац в ответном письме написал, что "пока не вникал в тему", так как был занят более важными делами, связанными с безопасностью государства.