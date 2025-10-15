x
15 октября 2025
Израиль

КПП "Рафиах" остается закрытым, но гуманитарная помощь в Газу поступает

Газа
СМИ
время публикации: 15 октября 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 09:29
КПП "Рафиах" остается закрытым, но гуманитарная помощь в Газу поступает
AP Photo/Mohamed Arafat

КПП "Рафиах" (Рафах) на границе Газы и Египта сегодня не откроется, и неизвестно, когда будет открыто, пишет Итамар Айхнер на сайте Ynet со ссылкой на источник в силовых структурах.

Тот же источник отметил, что в соответствии с соглашением через КПП "Керем Шалом" в Газу ежесуточно проезжают 600 грузовиков с гуманитарной помощью.

Ранее сообщалось о решении властей Израиля ограничить поставки гуманитарной помощи в сектор Газы и ограничить работу КПП "Рафиах" в связи с тем, что ХАМАС задерживает возвращение тел убитых заложников.

Израиль
