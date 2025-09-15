Яир Лапид: "Изоляция не приговор судьбы, а результат провальной политики Нетаниягу"

Лидер оппозиции Яир Лапид отреагировал на заявление главы правительства Биньямина Нетаниягу об ожидающей Израиль промышленной изоляции и необходимости развивать собственные производственные мощности для максимального самообеспечения.

"Утверждение, что Израиль вступает в изоляцию и должен адаптироваться к изоляционной экономике – безумие, – заявил Лапид. – Изоляция это не приговор судьбы, это продукт ошибочной и провальной политики Нетаниягу и его правительства. Они превращают Израиль в страну третьего мира – и даже не пытаются изменить ситуацию. Можно иначе. Израиль способен снова стать успешной, авторитетной страной с процветающей экономикой первого мира".

Лидер НДИ Авигдор Либерман также прокомментировал речь главы правительства: "Нетаниягу наконец-то разоблачил результаты своего правления: изолированная экономика, отброшенная на десятки лет назад. Он пока утешает себя технологическим преимуществом, но параллельно с этим разрушает его своими собственными руками посредством системы образования, которая не учит математике и научным дисциплинам. Нетаниягу превращает нацию стартапов в нацию тьмы. Правительство Нетаниягу опасно для будущего Государства Израиль".