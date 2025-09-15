Рубио на брифинге с Нетаниягу: "Израиль может рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку"

В Иерусалиме прошла совместная пресс-конференция премьер-министра Биньямина Нетаниягу и государственного секретаря США Марко Рубио, прибывшего с визитом в Израиль. Американский политик выразил еврейскому государству непоколебимую поддержку в достижении целей войны в Газе.

"Жители Газы имеют право на лучшее будущее, однако это будущее не настанет, пока ХАМАС не будет уничтожен. ХАМАС должен прекратить существование как вооруженная сила, угрожающая миру и безопасности в регионе", – сказал Рубио.

Он также обещал, что США продолжат оказывать максимальное давление на Иран, чтобы не допустить превращения его в ядерную державу. По его словам, радикальный теологический режим, обладающий ядерным оружием, – неприемлемый риск не только для Израиля и США, но и для всего мира.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу, приветствовав гостя, напомнил, что совместные усилия США и Израиля позволяют сдерживать Иран, свидетельствуя, что США защищают свои интересы и своих союзников.

"Президент Трамп сказал мне: помни о 7 октября. И мы помним, помним о похищенных и считаем нашим долгом их вернуть. Мы помним о ХАМАСе и считаем нашим долгом его победить", – добавил он, назвав Дональда Трампа лучшим другом, который был у Израиля.

Основная тема переговоров Рубио и Нетаниягу – попытка ликвидации Израилем руководства ХАМАСа, находящегося в Катаре. Согласно публикациям СМИ, 16 сентября американский политик прибудет на переговоры в столицу Катара Доху.