ЦАХАЛ разрушил "высотку ХАМАСа" в Газе: башня "Аль-Гафри" рухнула

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об уничтожении очередного многоэтажного здания в районе города Газа, используемого террористической организацией ХАМАС для военных целей.

Боевики ХАМАСа установили в здании средства сбора разведывательной информации и оборудовали наблюдательные позиции для отслеживания расположений израильских сил и продвижения террористической деятельности.

Перед атакой были приняты меры для минимизации риска причинения вреда гражданскому населению: было опубликовано предупреждение о немедленной эвакуации, применялось высокоточное вооружение, проводилось наблюдение с воздуха и использовалась дополнительная разведывательная информация.

Террористические организации в секторе Газа систематически нарушают международное право, цинично и жестоко используя гражданские учреждения и действуя в присутствии населения на месте.

Источники в Газе опубликовали видеозапись уничтожения башни "Аль-Гафри":