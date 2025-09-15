ЦАХАЛ разрушил "высотку ХАМАСа" в Газе: башня "Аль-Гафри" рухнула
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об уничтожении очередного многоэтажного здания в районе города Газа, используемого террористической организацией ХАМАС для военных целей.
Боевики ХАМАСа установили в здании средства сбора разведывательной информации и оборудовали наблюдательные позиции для отслеживания расположений израильских сил и продвижения террористической деятельности.
Перед атакой были приняты меры для минимизации риска причинения вреда гражданскому населению: было опубликовано предупреждение о немедленной эвакуации, применялось высокоточное вооружение, проводилось наблюдение с воздуха и использовалась дополнительная разведывательная информация.
Террористические организации в секторе Газа систематически нарушают международное право, цинично и жестоко используя гражданские учреждения и действуя в присутствии населения на месте.
Источники в Газе опубликовали видеозапись уничтожения башни "Аль-Гафри":
الأعلى في القطاع.. لحظة تدمير طائرات الاحتلال برج الغفري في منطقة الميناء غربي مدينة غزة pic.twitter.com/ccJxppIO35— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 15, 2025