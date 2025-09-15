СМИ: глава "Мосада" разъяснил, почему был против удара по главам ХАМАСа в Дохе

Глава службы внешней разведки ("Мосад") Давид Барнеа направил письмо своим подчиненным, в котором разъяснил, почему возражал против удара по штабу ХАМАСа в Дохе.

Как сообщает журналист телеканала "Кешет" Ярон Авраам, в письме, направленном всем работникам организации, Барнеа пояснил, что не случайно "Мосад" не принимал участия в подготовке и проведении операции. По мнению главы "Мосада", момент удара по лидерам ХАМАСа был выбран неудачно. Лидеры террористов готовили ответ на предложение США по сделке, и, как пишет в своем послании сотрудникам "Мосада" Давид Барнеа, даже если бы этот ответ не был положительным, он не был бы и отрицательным, и позволил бы продвигаться на переговорах.

В пресс-службе "Мосада" отказались как бы то ни было комментировать эту информацию.

13 сентября американское издание The Washington Post со ссылкой на израильские источники сообщало, что перед ударом по штабу ХАМАСа в Дохе 9 сентября израильская разведка "Мосад" подготовила план наземной операции с целью ликвидации лидеров террористов в Катаре.

Однако глава "Мосада" Давид Барнеа отказался от исполнения этого плана, опасаясь разрушить критически важные каналы с Дохой – ключевым посредником по переговорам об условиях освобождения заложников в Газе, сказано в статье Герри Шиха, Ширы Рубин, Карен ДеЮнг и Суад Мехеннет.

В итоге премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял решение о дистанционном авиаударе, отмечается в публикации.

По данным The Washington Post, обсуждение происходило на фоне ожидания ответа ХАМАСа на американское предложение о прекращении огня и "обмене пленными".

Издание отмечает, что решение об авиаударе было принято в обход "Мосада" и встретило внутренние возражения ряда руководителей силовых структур.