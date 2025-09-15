Суд отправил бывшего помощника и главу канцелярии Май Голан под домашний арест под домашний арест

Мировой суд освободил под домашний арест адвоката Эхуда Габая, бывшего парламентского помощника министра социального равенства Май Голан, арестованного сегодня утром в рамках расследования подозрений в коррупции в министерстве.

Также суд освободил под домашний арест главу канцелярии министра, у которой в ходе обыска была обнаружена плантация марихуаны. Ее муж, которому, согласно ее утверждению, принадлежала плантация, остается под стражей.