x
15 сентября 2025
|
последняя новость: 20:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 сентября 2025
|
15 сентября 2025
|
последняя новость: 20:22
15 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Суд отправил бывшего помощника и главу канцелярии Май Голан под домашний арест под домашний арест

Наркотики
Коррупция
время публикации: 15 сентября 2025 г., 20:22 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 20:22
Суд отправил бывшего помощника и главу канцелярии Май Голан под домашний арест под домашний арест
AP Photo/Jean-Francois Badias

Мировой суд освободил под домашний арест адвоката Эхуда Габая, бывшего парламентского помощника министра социального равенства Май Голан, арестованного сегодня утром в рамках расследования подозрений в коррупции в министерстве.

Также суд освободил под домашний арест главу канцелярии министра, у которой в ходе обыска была обнаружена плантация марихуаны. Ее муж, которому, согласно ее утверждению, принадлежала плантация, остается под стражей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 сентября 2025

Май Голан: "Я выросла среди наркоманов и проституток, угрозы юрсоветницы меня не впечатляют"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 сентября 2025

Полиция провела обыски и задержания по делу о мошенничестве в министерстве социального равенства