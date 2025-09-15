Полиция провела обыски и задержания по делу о мошенничестве в министерстве социального равенства

Сотрудники центрального подразделения по борьбе с мошенничеством провели утром во вторник, 15 сентября, операцию по задержанию подозреваемых и обыску офисов в рамках расследования подозрений на мошенничество в министерстве социального равенства.

Расследование началось несколько месяцев назад. Согласно имеющимся подозрениям, сотрудники министерства социального равенства и другие лица были причастны к получению выгоды мошенническим путем, использованию государственных средств в личных целях, фиктивному трудоустройству и сокрытию источников финансирования, используя общественные организации и правительственные системы как инструмент для незаконного вывода средств.

Сегодня, с переходом к открытому расследованию, сотрудники подразделения арестовали подозреваемого в мошенничестве адвоката, задержали дополнительных подозреваемых, и провели обыски в домах и офисах.

В том числе обыск был проведен в офисе министра социального равенства Май Голан.