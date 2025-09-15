x
15 сентября 2025
|
последняя новость: 08:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 сентября 2025
|
15 сентября 2025
|
последняя новость: 08:03
15 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция провела обыски и задержания по делу о мошенничестве в министерстве социального равенства

Мошенничество
время публикации: 15 сентября 2025 г., 07:56 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 08:00
Полиция провела обыски и задержания по делу о мошенничестве в министерстве социального равенства
Yonatan Sindel/Flash90

Сотрудники центрального подразделения по борьбе с мошенничеством провели утром во вторник, 15 сентября, операцию по задержанию подозреваемых и обыску офисов в рамках расследования подозрений на мошенничество в министерстве социального равенства.

Расследование началось несколько месяцев назад. Согласно имеющимся подозрениям, сотрудники министерства социального равенства и другие лица были причастны к получению выгоды мошенническим путем, использованию государственных средств в личных целях, фиктивному трудоустройству и сокрытию источников финансирования, используя общественные организации и правительственные системы как инструмент для незаконного вывода средств.

Сегодня, с переходом к открытому расследованию, сотрудники подразделения арестовали подозреваемого в мошенничестве адвоката, задержали дополнительных подозреваемых, и провели обыски в домах и офисах.

В том числе обыск был проведен в офисе министра социального равенства Май Голан.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook