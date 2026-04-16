16 апреля 2026
последняя новость: 12:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Познакомились в интернете, позвали на встречу и изнасиловали: 12-летняя девочка обратилась в полицию

Сексуальное насилие
Расследование
Дети
время публикации: 16 апреля 2026 г., 10:57 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 11:08
Пресс-служба полиции Израиля

Двое жителей Гиватаима в возрасте примерно 20 лет арестованы по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

По данным предварительного расследования, один из подозреваемых познакомился в социальных сетях с 12-летней девочкой, общался с ней и убедил на встречу "в реале".

На встречу с девочкой ее новый знакомый явился с приятелем, вместе они отвезли ребенка в уединенное место в районе Иерусалима и изнасиловали.

Расследование продолжается, полиция будет просить суд продлить срок содержания подозреваемых под стражей.

