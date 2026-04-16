Министр Гила Гамлиэль подтвердила: лидеры Израиля и Ливана проведут телефонный разговор

Министр технологии, науки и инноваций Гила Гамлиэль подтвердила в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что 16 апреля состоится телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом Ливана Жозефом Ауном.

Минувшей ночью беседу анонсировал президент США Дональд Трамп. На своей странице в соцсети TruthSocial он написал: "Пытаюсь немного разрядить ситуацию между Израилем и Ливаном. Лидеры этих стран не говорили друг с другом очень, очень давно – 34 года. Но завтра это случится".

!4 апреля в Вашингтоне завершилась первая встреча в рамках первых с 1993 года прямых переговоров между официальными представителями Израиля и Ливана. Государства, которые с 1948 года находятся в состоянии войны, представляли послы в США Йехиэль Лейтер и Нада Хамаде Моауад. В переговорах также участвовали американский посол в Бейруте Мишель Исса, личный друг президента США Дональда Трампа, и глава государственного департамента США Марко Рубио.

По итогам двухчасовых переговоров было выпущено совместное заявление, в котором США поздравили обе страны с "исторической вехой", поддержали планы правительства Ливана по восстановлению монополии на применение силы и прекращению доминирующего влияния Ирана, подтвердили поддержку права Израиля на самооборону от продолжающихся атак "Хизбаллы", и подчеркнули, что "любое соглашение о прекращении боевых действий должно быть достигнуто между двумя правительствами при посредничестве США, а не по какому-либо параллельному треку".