15 апреля 2026
последняя новость: 19:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

В Тегеран с посреднической миссией прибыла выскопоставленная пакистанская делегация

время публикации: 15 апреля 2026 г., 18:52 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 19:04
AP

В Иран прибыла пакистанская делегация, возглавляемая командующим вооруженными силами фельдмаршалом Асимом Муниром. В аэропорту Тегерана ее встречал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

На повестке дня визита – подготовка нового раунда переговоров между Ираном и США, призванных достичь постоянного урегулирования. Согласно иранским СМИ, пакистанский посредник доставил в Тегеран послание американского руководства.

Связанное с Корпусом стражей исламской революции агентство "Тасним" передает, что решение о новом раунде переговоров будет принято по итогам визита Мунира. Согласно заявлению, согласие США и Израиля на перемирие в Ливане стало бы позитивным сигналом, способствующим диалогу.

Прошедшие несколько дней назад в Исламабаде переговоры между вице-президентом США Лдей Ди Вэнсом и председателем иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом, продолжавшиеся 21 час, закончились безрезультатно. Сторонам не удалось преодолеть разногласия в вопросе об обогащении Ираном урана и свободе судоходства в Ормузском проливе.

13 апреля Аракчи заявил, что стороны были близки к урегулированию. "Это были самые интенсивные переговоры за пять десятилетий, и стороны продемонстрировали добрую волю. Но когда мы были в шаге от соглашения, США проявили максимализм, изменили правила игры и ввели блокаду", – сообщил он.

14 апреля президент США Дональд Трамп в интервью The New York Times заявил, что переговоры с Ираном могут возобновиться в ближайшие дни в Пакистане. Ранее агентство Reuters сообщало, что делегации США и Ирана могут вернуться в Исламабад позже на этой неделе.

