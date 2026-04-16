Масштабная операция против контрабандистов в Негеве: изъяты дроны, деньги и наркотики

Полиция Южного округа при участии пограничной полиции МАГАВ и Общей службы безопасности ШАБАК провела масштабную операцию "Макат Седер" в населенном пункте Бир-Хаджадж в Негеве. Операция была направлена против контрабанды оружия и наркотиков, рейды основывались на масштабной разведывательной и оперативной работе.

Уже на этапе предварительной подготовки к операции совместно с бригадой "Паран" ЦАХАЛа были изъяты 10 винтовок M16, переправленных с помощью дрона. Кроме того, были изъяты пулемет "Карло" и пистолет.

В ходе операции были задержаны 19 подозреваемых в контрабанде оружия, а также двое нелегалов и их работодатель. Полиция изъяла несколько внедорожников, которые использовали контрабандисты, и внедорожный мотоцикл, предположительно угнанный.

Также была изъята израильская и иностранная валюта на сумму около 140000 шекелей.

В ходе операции изъято 17 кг гашиша (170 плиток), около 1,4 кг кристаллического метамфетамина, около 24,5 кг каннабиса, а также уничтожены пять теплиц по выращиванию каннабиса, в которых находилось около 4780 кустов.

Полиция изъяла девять дронов, включая один большегрузный, три рации, три ноутбука, 15 мобильных телефонов, два бинокля, два блокнота с финансовыми записями, а также iPhone, покрытый 24-каратным золотом.

В рамках операции также были исполнены 7 ордеров на снос незаконных построек.