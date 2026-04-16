В результате обстрела Кармиэля тяжело ранен мужчина

Жители Кармиэля после сигнала тревоги слышали сильные взрывы. По данным военных, в сторону города было запущено не менее восьми ракет. В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступили сообщения о раненых.

Парамедики передали, что состояние одного из раненых (мужчины примерно 25 лет) тяжелое.

Телеканал "Кан-11" передал, что мужчина ехал на мотоцикле и не стал останавливаться во время сирены.

На месте падения обломков работают спасательные службы.