В воскресенье, 17 августа, в Израиле пройдет "народная забастовка" в поддержку заложников

В воскресенье, 17 августа, по инициативе семей заложников в Израиле будет проходить "народная забастовка", цель которой – заставить правительство пойти на сделку с ХАМАСом. "Это протест в поддержку солдат в Газе и похищенных в туннелях", – говорится в сообщении штаба семей похищенных.

О своем решении принять участие в забастовке уже объявили сотни компаний, организаций, местных советов и учебных заведений. Первая акция протеста в этот день начнется рано утром, в 06:29.

Семьи удерживаемых в Газе израильтян заявляют, что расширение военной операции в секторе и нежелание членов правительства включать возвращение заложников в официальные цели войны означает отказ от их спасения. Генерал-майор запаса Ноам Тибон, возглавивший штаб по подготовке забастовки, призвал граждан "оставить все и выйти на улицы, чтобы спасти заложников и жизни израильских солдат".