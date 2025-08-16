x
16 августа 2025
16 августа 2025
Израиль

Индонезия присоединится к десантированию помощи в сектор Газы

Газа
Израиль
Индонезия
ЦАХАЛ
время публикации: 16 августа 2025 г., 21:44 | последнее обновление: 16 августа 2025 г., 21:44
Индонезия присоединится к десантированию помощи в сектор Газы
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Новостная служба "Кан" передала, что политическое руководство Израиля одобрило просьбу Индонезии присоединиться к десантированию гуманитарной помощи в сектор Газы.

Все страны, участвовавшие до настоящего момента в операции по доставке гуманитарной помощи в Газу воздушным путем, получили разрешение от координатора действий правительства на территориях. Но Индонезии, не имеющей дипломатических отношений с Израилем, было выдано специальное разрешение канцелярии премьер-министра, – подчеркивалось в сообщении 11-го телеканала.

Индонезия станет одиннадцатой страной, участвующей в десантировании гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Израиль
