Индонезия присоединится к десантированию помощи в сектор Газы

Новостная служба "Кан" передала, что политическое руководство Израиля одобрило просьбу Индонезии присоединиться к десантированию гуманитарной помощи в сектор Газы.

Все страны, участвовавшие до настоящего момента в операции по доставке гуманитарной помощи в Газу воздушным путем, получили разрешение от координатора действий правительства на территориях. Но Индонезии, не имеющей дипломатических отношений с Израилем, было выдано специальное разрешение канцелярии премьер-министра, – подчеркивалось в сообщении 11-го телеканала.

Индонезия станет одиннадцатой страной, участвующей в десантировании гуманитарной помощи в палестинский анклав.