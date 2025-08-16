x
Израиль

В возрасте 85 лет умерла астролог Мирьям Биньямини

время публикации: 16 августа 2025 г., 14:31 | последнее обновление: 16 августа 2025 г., 15:08

Астролог Мирьям Биньямини, публиковавшая постоянную колонку с 1980 года (сначала в газете "А-Олям а-Зе", а затем в "Едиот Ахронот"), скончалась в возрасте 85 лет.

Накануне была опубликована ее последняя колонка в "Едиот Ахронот".

Биньямини родилась в 1940 году в кибуце Квуцат-Явне и стала известна в 70-е годы, когда ее астрологические консультации начали выходить на одном из израильских телеканалов.

В последнее время Биньямини находилась в больнице, но умерла дома в окружении родных. У нее остались двое детей и пятеро внуков.

