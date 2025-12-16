x
Израиль

83-летняя женщина перенесла остановку сердца в такси, медикам удалось ее спасти

время публикации: 16 декабря 2025 г., 13:02 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 13:02
83-летняя женщина перенесла остановку сердца в такси, медикам удалось ее спасти
Yonatan Sindel/Flash90

В службу скорой помощи поступило сообщение о женщине, которая потеряла сознание в такси на улице А-Яркон в Рамат-Гане. Прибывшие медики из "Ихуд Ацала" вместе с сотрудниками МАДА оказали женщине неотложную помощь.

По словам представителя "Ихуд Ацала", у 83-летней женщины во время поездки в такси остановилось сердце, и водитель заметил, что она потеряла сознание. Ей сделали искусственное дыхание и провели другие реанимационные мероприятия, после чего у женщины вновь начало биться сердце.

Женщину отвезли в больницу в тяжелом состоянии для продолжения лечения и обследования.

