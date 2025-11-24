"Уличный" дефибриллятор помог спасти жизнь жителя Афулы
На бульваре Арлозоров в Афуле мужчина потерял сознание, недалеко от него в это время фельдшер службы "Маген Давид Адом" Рой Полаков проверял исправность "уличного" дефибриллятора. Полаков воспользовался аппаратом, чтобы реанимировать мужчину.
Пресс-служба "Маген Давид Адом" отмечает, что разряд дефибриллятора помог спасти жизнь мужчине, который затем на реанимационном автомобиле был доставлен в больницу.
Служба "Маген Давид Адом" установила по всей стране 1500 станций с дефибрилляторами для спасения жизни людей, переживающих остановку сердца в общественном пространстве. Каждые три месяца специалисты МАДА проверяют исправность аппаратов.
