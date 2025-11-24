x
Израиль

"Уличный" дефибриллятор помог спасти жизнь жителя Афулы

время публикации: 24 ноября 2025 г., 19:46 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 19:46
Фельдшер службы "Маген Давид Адом" Рой Полаков
Пресс-служба МАДА

На бульваре Арлозоров в Афуле мужчина потерял сознание, недалеко от него в это время фельдшер службы "Маген Давид Адом" Рой Полаков проверял исправность "уличного" дефибриллятора. Полаков воспользовался аппаратом, чтобы реанимировать мужчину.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" отмечает, что разряд дефибриллятора помог спасти жизнь мужчине, который затем на реанимационном автомобиле был доставлен в больницу.

Служба "Маген Давид Адом" установила по всей стране 1500 станций с дефибрилляторами для спасения жизни людей, переживающих остановку сердца в общественном пространстве. Каждые три месяца специалисты МАДА проверяют исправность аппаратов.

