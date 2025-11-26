Когда отказывает сердце: солдат-одиночка оказалась в критической ситуации из-за бюрократии

Катя, недавно закончившая службу в пограничной полиции (МАГАВ), где она служила в статусе "солдата-одиночки" после репатриации по НААЛЕ, попала в реанимацию. Несколько дней назад на улице у нее внезапно произошла остановка сердца. Катя перенесла клиническую смерть.

Девушку реанимировали и доставили в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве, где ее поместили в палату интенсивной терапии. Кардиологи порекомендовали установить ей кардиостимулятор, необходимый для ее реабилитации. Однако ситуация неожиданно осложнилась тем, что остановка сердца у Кати произошла всего через несколько дней после демобилизации, и девушка не успела зарегистрироваться в больничной кассе.

Демобилизовалась Катя 12 ноября, 20 ноября у нее остановилось сердце. И хотя она немедленно оказалась в больнице, получала всю необходимую помощь, для проведения операции по имплантации кардиостимулятора нужно разрешение больничной кассы. Бюрократическая неповоротливость системы, нередкая в таких случаях, для Кати стала буквально угрожающей жизни: больничная касса "Клалит" не давала одобрения на операцию, которая, к слову, входит в "корзину лекарств" и полностью субсидируется государством.

К попыткам пробить бюрократическую стену подключились журналисты, интернет-сообщество, депутаты Кнессета – Владимир Беляк, Евгений Сова, Татьяна Мазарская. Они обращались в ЦАХАЛ, в министерство здравоохранения, в больничную кассу "Клалит", где девушка была зарегистрирована до службы в армии и куда должна была вернуться после демобилизации.

В сети был начат сбор средств – для дальнейшей помощи в реабилитации Кати и на финансирование пребывания в Израиле ее мамы, которая прилетела из Украины немедленно после того, как девушка попала в больницу. Медицинский центр "Ихилов" обеспечил маму пациентки гостиницей.

Лишь утром в среду, 26 ноября, поступило сообщение, что больничная касса "Клалит" утвердила страховой статус Кати ретроактивно с 14 ноября, соответственно с этим, все время пребывания в больнице, все необходимые процедуры и операции девушка получит в полном объеме. Катя продолжает находиться в отделении интенсивной терапии и получает все необходимое ей лечение, ей установят кардиостимулятор и обеспечат дальнейшую необходимую реабилитацию.

Несколько дней тревоги, возмущений в социальных сетях, телефонных звонков и обивания порогов как опекающей Катю во время ее службы в качестве солдата-одиночки семьи, так и включившихся в решение проблемы израильтян, простых людей и политиков, стали следствием бюрократической неповоротливости системы.

Мы попросили прокомментировать проблему "подвешенного" состояния демобилизованных военнослужащих общественную активистку Татьяну Берлин, создательницу группы "Социальная и информационная помощь".

"Во-первых, хочу пожелать скорейшего выздоровления Кате и сил ее близким и родным, – отметила Татьяна Берлин. – Во-вторых, очень важно понимать и знать: солдаты во время службы в армии не застрахованы в рамках Закона о государственном медицинском страховании и поэтому получают медицинское обслуживание в Армии обороны Израиля, а не в больничных кассах. В соответствии с законом, членство солдата в больничной кассе, закончившего службу, восстанавливается автоматически в той кассе, в которой он числился до призыва в армию. Информация о демобилизации поступает в "Битуах Леуми" непосредственно из Армии обороны Израиля. "Битуах Леуми" в свою очередь передает данные в больничную кассу. К сожалению, иногда есть задержки с передачей информации, и бюрократия дает о себе знать. Поэтому солдат, данные которого еще не поступили в больничную кассу, должен послать копию справки о демобилизации по электронной почте [email protected] или по факсу: 02-6462029 в отдел социального и медицинского страхования "Битуах Леуми". "Битуах Леуми" в свою очередь передаст эти данные в соответствующую больничную кассу. Членство в больничной кассе будет восстанавливаться в течение 24 часов с момента получения факса. Но я рекомендую не ждать, а послать справку в день демобилизации или на следующий день, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. И это я говорю, как мать, чья дочь также столкнулась с тем, что автоматически членство в больничной кассе не было восстановлено. Другая ситуация возникает, когда солдат не числился до призыва ни в какой кассе. Такое тоже может быть, если репатриант только получил статус и сразу пошел служить. В таком случае ему нужно зарегистрироваться в больничной кассе – подать заявку на регистрацию можно через почтовое отделение или напрямую в "Битуах Леуми", и демобилизованный солдат получит право на медицинское обслуживание в больничной кассе, которую выбрал, сразу после регистрации. Бывает ситуация, когда солдат просто не знает, в какой кассе он числится, тогда стоит обратиться в отдел страхования "Битуах Леуми" по телефону 02-6462000 с воскресенья по четверг с 09:00 до 13:00 и получить необходимую информацию".