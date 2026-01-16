x
Израиль

Возле Маале-Амос при воздушной транспортировке упал вертолет "Яншуф"

время публикации: 16 января 2026 г., 11:25 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 11:29
Вертолет UH-60L "Яншуф" (иллюстрация)
Ofer Zidon/Flash90

В пятницу утром вертолет "Яншуф" совершил экстренную посадку из-за погодных условий на открытой территории, расположенной в зоне ответственности бригады "Эцион".

Вертолет большего размера перевозил неисправный "Яншуф", но в результате обрыва транспортировочного троса возле поселка Маале-Амос тот упал.

Пострадавших нет, ЦАХАЛ расследует обстоятельства происшествия.

