Возле Маале-Амос при воздушной транспортировке упал вертолет "Яншуф"

В пятницу утром вертолет "Яншуф" совершил экстренную посадку из-за погодных условий на открытой территории, расположенной в зоне ответственности бригады "Эцион".

Вертолет большего размера перевозил неисправный "Яншуф", но в результате обрыва транспортировочного троса возле поселка Маале-Амос тот упал.

Пострадавших нет, ЦАХАЛ расследует обстоятельства происшествия.