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Израиль

Внимание, розыск: пропал 27-летний Офер Адаи из Пней-Хевер

Полиция
Розыск
Иудея и Самария
время публикации: 16 июля 2026 г., 22:50 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 22:53
Внимание, розыск: пропал 27-летний Офер Адаи из Пней-Хевер
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Хеврона обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего жителя поселения Пней-Хевер. Пропал 27-летний Офер Адаи из Пней-Хевер. 15 июля он вышел из дома и связь с ним прервалась.

Приметы пропавшего: рост около 170 см, плотное телосложение, короткие черные волосы, карие глаза. На нем были светло-коричневые брюки и черная футболка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Офера Адаи или сведениями, которые могут помочь в его поисках, полиция просит позвонить в участок Хеврона по телефону 02-9959555 или в полицию по телефону 100.

Израиль
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