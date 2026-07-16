Внимание, розыск: пропал 27-летний Офер Адаи из Пней-Хевер

Полиция Хеврона обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего жителя поселения Пней-Хевер. Пропал 27-летний Офер Адаи из Пней-Хевер. 15 июля он вышел из дома и связь с ним прервалась.

Приметы пропавшего: рост около 170 см, плотное телосложение, короткие черные волосы, карие глаза. На нем были светло-коричневые брюки и черная футболка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Офера Адаи или сведениями, которые могут помочь в его поисках, полиция просит позвонить в участок Хеврона по телефону 02-9959555 или в полицию по телефону 100.