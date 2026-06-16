В Холоне 11-летняя девочка получила тяжелые травмы, упав в лестничный проем

В больницу "Вольфсон" в тяжелом состоянии доставлена 11-летняя девочка, упавшая с большой высоты. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом", доставившие пострадавшую в больницу, передали, что обнаружили девочку лежащей на нижнем этаже здания.

В больницу также в шоковом состоянии доставлена женщина, ставшая свидетельницей падения ребенка в лестничный проем.

Полиция сообщила, что девочка упала, по всей видимости с крыши в лестничный проем. На месте происшествия находятся полицейские, ведется расследование обстоятельств происшествия.