В Холоне 11-летняя девочка получила тяжелые травмы, упав в лестничный проем
время публикации: 16 июня 2026 г., 18:08 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 18:37
В больницу "Вольфсон" в тяжелом состоянии доставлена 11-летняя девочка, упавшая с большой высоты. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом", доставившие пострадавшую в больницу, передали, что обнаружили девочку лежащей на нижнем этаже здания.
В больницу также в шоковом состоянии доставлена женщина, ставшая свидетельницей падения ребенка в лестничный проем.
Полиция сообщила, что девочка упала, по всей видимости с крыши в лестничный проем. На месте происшествия находятся полицейские, ведется расследование обстоятельств происшествия.
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