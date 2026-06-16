Профессор-гинеколог признан виновным в сексуальных преступлениях в отношении пациенток

Окружной суд Тель-Авива признал ведущего израильского гинеколога профессора Менахема Алкалая виновным в совершении сексуальных преступлений в отношении пациенток, обращавшихся к нему за медицинской помощью, сообщает Ynet.

Судьи постановили, что преступные действия совершались путем злоупотребления доверием женщин и создания ложной видимости того, что данные манипуляции являются частью медицинского процесса. В решении суда было отмечено, что огласке это дело предано благодаря журналистскому расследованию на сайте Ynet.

Суд признал обоснованными показания истиц о том, что они подверглись сексуализированному насилию. В материалах дела описаны девять инцидентов, происходивших в период с 2013 по 2021 год. Судьи констатировали, что согласие на проведение данных действий было получено обманным путем, в связи с чем Алкалай был признан виновным в изнасиловании путем обмана относительно характера действий, а также в совершении насильственных действий сексуального характера (содомии) путем обмана относительно характера действий.