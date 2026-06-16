x
16 июня 2026
|
последняя новость: 11:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 июня 2026
|
16 июня 2026
|
последняя новость: 11:25
16 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Профессор-гинеколог признан виновным в сексуальных преступлениях в отношении пациенток

Сексуальное насилие
время публикации: 16 июня 2026 г., 10:48 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 11:06
Профессор-гинеколог признан виновным в сексуальных преступлениях в отношении пациенток
Пресс-служба полиции Израиля

Окружной суд Тель-Авива признал ведущего израильского гинеколога профессора Менахема Алкалая виновным в совершении сексуальных преступлений в отношении пациенток, обращавшихся к нему за медицинской помощью, сообщает Ynet.

Судьи постановили, что преступные действия совершались путем злоупотребления доверием женщин и создания ложной видимости того, что данные манипуляции являются частью медицинского процесса. В решении суда было отмечено, что огласке это дело предано благодаря журналистскому расследованию на сайте Ynet.

Суд признал обоснованными показания истиц о том, что они подверглись сексуализированному насилию. В материалах дела описаны девять инцидентов, происходивших в период с 2013 по 2021 год. Судьи констатировали, что согласие на проведение данных действий было получено обманным путем, в связи с чем Алкалай был признан виновным в изнасиловании путем обмана относительно характера действий, а также в совершении насильственных действий сексуального характера (содомии) путем обмана относительно характера действий.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 февраля 2026

В Ган-Явне задержан гинеколог, подозреваемый в совершении сексуальных преступлений