x
Израиль

Адвокат Ифат Симановски избрана новым юридическим советником ЦИК

Юрсоветник правительства
Выборы 2026
время публикации: 16 марта 2026 г., 12:37 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 12:40
Olivier Fitoussi/Flash90

Адвокат Ифат Симановски избрана на должность юридического советника центральной избирательной комиссии.

Согласно опубликованной информации, в прошлом Симановски занимала должность юридического советника Национального управления киберзащиты. Симановски является специалистом в области регуляции и технологии, а в настоящий момент занимает должность риск-менеджера информационных систем.

Симановски займет должность юридического советника ЦИК, после того как Дин Ливне, находившийся на этом посту 13 лет, восемь предвыборных кампаний, неожиданно заявил об уходе в отставку.

