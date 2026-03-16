Адвокат Ифат Симановски избрана новым юридическим советником ЦИК
время публикации: 16 марта 2026 г., 12:37 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 12:40
Адвокат Ифат Симановски избрана на должность юридического советника центральной избирательной комиссии.
Согласно опубликованной информации, в прошлом Симановски занимала должность юридического советника Национального управления киберзащиты. Симановски является специалистом в области регуляции и технологии, а в настоящий момент занимает должность риск-менеджера информационных систем.
Симановски займет должность юридического советника ЦИК, после того как Дин Ливне, находившийся на этом посту 13 лет, восемь предвыборных кампаний, неожиданно заявил об уходе в отставку.