Новостная служба "Кан" опубликовала документы о встрече руководства террористической организации ХАМАС с лидерами Ирана, прошедшей в июне 2023 года – за несколько месяцев до "черной субботы" 7.10. Встреча свидетельствовала о серьезной обеспокоенности ХАМАСа сближением Ирана и Саудовской Аравии и возможной нормализацией отношений между Эр-Риядом и Израилем.

Согласно опубликованным документам, делегация ХАМАСа, в которую входили Исмаил Ханийя (ликвидирован Израилем в Иране в июле 2024 г, - прим. ред.), Салах аль-Арури (ликвидирован Израилем в Ливане в январе 2024 г.) и Халиль аль-Хайя, прибыла в Тегеран для получения разъяснений после восстановления дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном.

В ходе встреч с иранским руководством верховный лидер Ирана Али Хаменеи (ликвидированный Израилем в феврале 2026 года, – прим. ред.) попытался успокоить представителей ХАМАСа. Он заверил, что решение иранского руководства о нормализации отношений с Саудовской Аравией не должно напрягать ХАМАС, поскольку "палестинский вопрос должен опираться на убежденность и уверенность, а не на политические маневры". "В отличие от Саудовской Аравии, Иран – надежная опора в палестинском вопросе", – заявил Тогда Хаменеи.

Президент Ирана Эбрагим Раиси (погиб в авиакатастрофе в мае 2024 г., – прим. ред.) на встрече сказал, что процессы нормализации не имеют будущего, поскольку "сионистам нельзя доверять", и поэтому такие шаги не принесут Израилю безопасности и не окажут существенного влияния на регион.

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф пошел еще дальше и заявил, что недостаточно просто выступать против нормализации – необходимо заставить "предателей", поддерживающих этот курс, заплатить высокую цену.

Из документов также следует, что за несколько дней до нападения 7 октября руководство ХАМАСа дало указание "не вступать на путь политического самоубийства", то есть избегать прямой конфронтации с Саудовской Аравией и другими арабскими государствами, выбравшими курс на нормализацию отношений с Израилем.

Кроме того, выяснилось, что в 2022 году ХАМАС назначил заместителя главы военного крыла организации Маруана Иссу (ликвидирован Израилем в марте 2024 года, – прим. ред.) руководителем борьбы против нормализации отношений с Израилем.

Согласно опубликованным ранее документам, уже в феврале 2022 года руководство ХАМАСа в Газе приняло решение создать специальное подразделение для "управления стратегией борьбы с нормализацией". В протоколе заседания отмечалось, что новый орган должен заниматься формированием идеологии и стратегии противодействия нормализации, разработкой общей политики и практической реализацией этих задач через координацию всех структур движения.

По данным "Кан", документы подтверждают, что стремление любой ценой сорвать нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией занимало центральное место в стратегическом мышлении ХАМАСа в преддверии нападения 7 октября. В организации полагали, что соглашение между Израилем и Саудовской Аравией приведет к волне аналогичных соглашений с другими арабскими государствами и отодвинет палестинский вопрос на периферию региональной повестки.