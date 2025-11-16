x
16 ноября 2025
|
последняя новость: 13:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 ноября 2025
|
16 ноября 2025
|
последняя новость: 13:31
16 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Истек срок домашнего ареста Ифат Томер-Йерушалми

Полиция
Суд
военная прокуратура
время публикации: 16 ноября 2025 г., 12:34 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 12:42
Истек срок домашнего ареста Ифат Томер-Йерушалми
Flash90

В 12:00 воскресенья 16 ноября истек срок домашнего ареста бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми.

Полиция не стала просить суд о продлении домашнего ареста. Этот шаг мотивируется тем, что подозреваемая по-прежнему находится в больнице. После ее выписки вопрос будет пересмотрен вновь.

На данный момент неясно, сохраняются ли ограничения, наложенные на Томер-Йерушалми, в частности касающиеся, например, запрета на контакты с другими фигурантами или свидетелями дела.

Напомним, что утром 9 ноября в дом Томер-Йерушалми была вызвана бригада скорой помощи "Маген Давид Адом". Она была доставлена в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве в после того, как ее обследовали в связи с приемом большого количества снотворного.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 ноября 2025

Ифат Томер-Йерушалми останется в больнице на ночь