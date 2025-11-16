Истек срок домашнего ареста Ифат Томер-Йерушалми
время публикации: 16 ноября 2025 г., 12:34 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 12:42
В 12:00 воскресенья 16 ноября истек срок домашнего ареста бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми.
Полиция не стала просить суд о продлении домашнего ареста. Этот шаг мотивируется тем, что подозреваемая по-прежнему находится в больнице. После ее выписки вопрос будет пересмотрен вновь.
На данный момент неясно, сохраняются ли ограничения, наложенные на Томер-Йерушалми, в частности касающиеся, например, запрета на контакты с другими фигурантами или свидетелями дела.
Напомним, что утром 9 ноября в дом Томер-Йерушалми была вызвана бригада скорой помощи "Маген Давид Адом". Она была доставлена в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве в после того, как ее обследовали в связи с приемом большого количества снотворного.
