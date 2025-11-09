Бывшая главный военный прокурор генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми останется в больнице на ночь, сообщает INN. По информации издания, медики полагают, что Томер-Йерушалми проглотила примерно 20 таблеток снотворного.

Напомним, утром в дом Томер-Йерушалми была вызвана бригада скорой помощи "Маген Давид Адом". Томер Йерушалми была доставлена в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве в после того, как ее обследовали в связи с приемом большого количества снотворного.

Напомним, что 3 ноября велись розыски Ифат Томер-Йерушалми, тогда рассматривалась версия, что она предприняла попытку самоубийства. Однако затем ее нашли живой и здоровой, после чего она была арестована и несколько дней провела в тюрьме "Тирца".

7 ноября генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми решением суда была освобождена под домашний арест сроком на 10 дней. Суд запретил ей прямо или косвенно связываться с другими фигурантами дела об утечке следственной информации по "Сде-Тейман" в прессу в течение 55 дней.