Начальник Генштаба в Газе: "Мы должны быть готовы к быстрому переходу в наступление"

Глава генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир провел совещание по оценке ситуации в секторе Газы совместно с командующим Южным военным округом генерал-майором Янивом Ашуром, командующим дивизией "Газа" бригадным генералом Бараком Хирамом, а также другими офицерами, находящимися в Газе.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что Замир также посетил район Рафиаха. В ходе этой поездки с силами ЦАХАЛа на местах обсуждалась оперативная обстановка с упором на оборону, устранение угроз и готовность к переходу в наступление.

"Армия обороны Израиля действует в быстро меняющихся условиях. Между тем, в секторе Газы мы контролируем более 50% территории, но не отвечаем за население. Наши силы действуют вдоль "желтой линии", продолжая очистку территории и мест, где продолжают скрываться боевики... Мы должны быть готовы быстро перейти к широкомасштабному наступлению с целью захвата территории за "желтой линией", – заявил Замир, добавив, что ЦАХАЛ продолжает настаивать на том, чтобы и по ту сторону "желтой линии" ХАМАС перестал существовать. "Даже если на это потребуется время, мы будем добиваться ликвидации ХАМАСа и демилитаризации сектора Газы. Мы добьемся этого с помощью соглашений или военными средствами".