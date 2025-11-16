x
16 ноября 2025
Израиль

Правительство обещает сформировать "независимую" комиссию по расследованию 7.10

Биньямин Нетаниягу
Правительство
Расследование
время публикации: 16 ноября 2025 г., 16:31
Правительство обещает сформировать "независимую" комиссию по расследованию 7.10
Yonatan Sindel/Flash90

Правительство приняло решение продвигать создание комиссии по расследованию провала 7 октября 2023 года – комиссия будет независимой, а ее состав будет назначаться на основании "как можно более широкого согласия", сообщает в воскресенье, 16 ноября, новостная служба "Кан".

В рамках утвержденного правительством решения, премьер-министр Биньямин Нетаниягу создаст специальную министерскую комиссию, которая будет отвечать за формулирование мандата комиссии по расследованию 7 октября: именно ей предстоит решить, какие темы и какие временные периоды будут расследоваться.

Движение "Совет Октября", объединяющее семьи погибших и добивающееся создания государственной следственной комиссии вот уже два года, прокомментировала решение правительства так: "Исчерпав все свои дешевые трюки из учебника для начинающих политиков, премьер пытается закрепить сложившуюся ситуацию. Мы вновь заявляем: именно премьер-министр станет первым допрашиваемым государственной комиссией по расследованию, которая будет создана в полном соответствии с израильским законодательством".

