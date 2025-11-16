Нетаниягу оставил за дверью министров, опоздавших на заседание правительства

Несколько министров опоздали на заседание правительства, и премьер-министр оставил их за дверью.

Среди опоздавших министр обороны Исраэль Кац, министр юстиции Ярив Левин, министр экономики Нир Баркат и министр гендерного равноправия Май Голан.

После примерно десятиминутного ожидания опоздавшим было разрешено присоединиться к заседанию правительства.

Напомним, что неделю назад Нетаниягу резко отчитал министров своего правительства за неявку на заседания кабинета министров. Тогда же он предупредил, что опубликует имена присутствовавших и отсутствовавших, и лишит последних разрешения на заграничные командировки. "Мы опубликуем в интернете данные о посещаемости министрами заседаний, и те, кто не придут, не смогут летать за границу. После того, как я захожу – дверь запирается", – предупреждал премьер-министр.