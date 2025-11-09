Нетаниягу отчитал министров за неявку на заседание правительства

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу резко отчитал министров своего правительства за неявку на заседания кабинета министров.

На момент начала сегодняшнего заседания в помещении находились не более девяти министров. Даже после того, как несколько министров присоединились, общее число участников заседания не превысило 20 человек.

Как сообщает "Маарив", Нетаниягу был разгневан и предупредил, что опубликует имена присутствовавших и отсутствовавших, и лишит последних разрешения на заграничные командировки.

"Это просто дикость. Министры должны приходить на заседания правительства, и вовремя", – заявил Нетаниягу повышенным тоном. "Мы опубликуем в интернете данные о посещаемости министрами заседаний, и те, кто не придут, не смогут летать за границу. После того, как я захожу – дверь запирается", – сказал премьер-министр.